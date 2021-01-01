Modern 15 2021 (Ryzen) или ROG Zephyrus G15 GA503 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6927 vs 4864 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 51 Вт*ч большей батареей (90 и 39 Вт*ч)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.9 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 834 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~77.8% Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Серий, Синий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 86.1% Охват DCI-P3 - 97.2% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Modern 15 2021 (Ryzen) н/д ROG Zephyrus G15 GA503 300 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства - 490 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 10-45 Вт 80-95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1567 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 448 3840 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU Modern 15 2021 (Ryzen) 1.108 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 +983% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC289 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.