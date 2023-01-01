Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1620 Батарея - 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч - 42 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 7409 баллов

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 7409 баллов На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Asus Vivobook 15X OLED (K3504 / M3504) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.6 кг Размеры 359 x 241 x 19.9 мм 359.7 x 232.5 x 17.9 мм Площадь 865 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~80.2% Боковые рамки 6.8 мм 7.2 мм Цвета Черный, Синий Черный, Серебристый Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 46.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1300:1 - Цветовой охват sRGB 54% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Modern 15 +20% 300 нит Vivobook 15X OLED (K3504 / M3504) 250 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч 42 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Modern 15 +20% 1.69 терафлопс Vivobook 15X OLED (K3504 / M3504) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 17.0 x 9.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.