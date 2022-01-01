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MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против ASUS ZenBook 14 UM425

46 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
VS
53 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.22 и 1.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (67 и 39 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (670 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.6 кг 1.22 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм
Площадь 834 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~80.6%
Боковые рамки 5.7 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 896
Блоки текстурирования (TMUs) 28 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
1.108 терафлопс
ZenBook 14 UM425 +155%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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