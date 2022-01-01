Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 2543 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502 Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.65 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм Площадь 834 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~80.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Цветовой охват sRGB - 58% Охват Adobe RGB - 37.1% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Modern 15 2021 (Ryzen 5000) н/д Inspiron 15 5502 300 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства - 301 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB TGP 10-45 Вт 25 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1531 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1594 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.22 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16 Производительность GPU Modern 15 2021 (Ryzen 5000) 1.108 терафлопс Inspiron 15 5502 +10% 1.22 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.