Главная > Сравнение ноутбуков > Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или Inspiron 15 5502 – что лучше выбрать?

MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против Dell Inspiron 15 5502

46 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
VS
47 из 100
Dell Inspiron 15 5502
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
Dell Inspiron 15 5502
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и Dell Inspiron 15 5502 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
  • На 179% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 2543 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
vs
Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.6 кг 1.65 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
Площадь 834 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~80.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB - 58%
Охват Adobe RGB - 37.1%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 301 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 25 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1594 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 384
Блоки текстурирования (TMUs) 28 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
1.108 терафлопс
Inspiron 15 5502 +10%
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и MacBook Pro 16 (2021)
2. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и Modern 14 2021 (Ryzen 5000)
3. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и Aspire 5 (A515-56)
4. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и VivoBook S15 S533
5. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и Aspire 5 (A514-54)
6. Inspiron 15 5502 и Latitude 5520
7. Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 3511
8. Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 5510
9. Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 5505
10. Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 7506 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5502 и MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры