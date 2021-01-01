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MSI Modern 15 2021 (Ryzen) против HP 250 G8

49 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
VS
42 из 100
HP 250 G8
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
HP 250 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen) и HP 250 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7089 vs 2525 баллов
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.6 и 1.74 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen)
vs
250 G8

Корпус

Вес 1.6 кг 1.74 кг
Ширина 356.8 мм 358 мм
Высота 233.7 мм 242 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 834 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~77.5%
Боковые рамки 5.7 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 300:1
Цветовой охват sRGB - 53%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
Modern 15 2021 (Ryzen)
н/д
250 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Modern 15 2021 (Ryzen) +181%
7089
250 G8
2525

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen) +32%
1.108 терафлопс
250 G8
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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