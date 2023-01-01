MSI Modern 15 против HP EliteBook 650 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
63
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
38
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
80
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Modern 15
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 6273 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 650 G10
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (51.3 и 39.3 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.78 кг
|Размеры
|359 x 241 x 19.9 мм
|359.15 x 233.68 x 19.81 мм
|Площадь
|865 см2
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.6%
|~80%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6.9 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|-
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1300:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|54%
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|311 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Modern 15 +1%
1675
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
Modern 15 +33%
8362
6304
Cinebench R23 (одноядерный)
Modern 15 +2%
1736
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Modern 15 +40%
8797
6273
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1400 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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