Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Батарея - 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч 51.3 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1355U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 6273 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8797 vs 6273 баллов Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP EliteBook 650 G10 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (51.3 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (51.3 и 39.3 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.78 кг Размеры 359 x 241 x 19.9 мм 359.15 x 233.68 x 19.81 мм Площадь 865 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.6% ~80% Боковые рамки 6.8 мм 6.9 мм Цвета Черный, Синий Серебристый Материал Пластик - Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1300:1 - Цветовой охват sRGB 54% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Modern 15 +20% 300 нит EliteBook 650 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч 51.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 311 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 512 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Modern 15 +18% 1.69 терафлопс EliteBook 650 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.