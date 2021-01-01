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MSI Modern 15 2021 (Ryzen) против HP ENVY 14 (2021)

49 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
VS
55 из 100
HP ENVY 14 (2021)
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
HP ENVY 14 (2021)
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Экран 1920 x 1080
Батарея 63.3 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen) и HP ENVY 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7089 vs 5002 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 39 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (702 и 834 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen)
vs
ENVY 14 (2021)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.6 кг
Ширина 356.8 мм 313.2 мм
Высота 233.7 мм 224 мм
Толщина 18.9 мм 18 мм
Площадь 834 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~81%
Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 430 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1155 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 1024
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
ENVY 14 (2021) +113%
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 82.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.5 см
Windows Precision Да Да

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