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MSI Modern 15 2021 (Ryzen) против HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

50 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
VS
54 из 100
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 52.5 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen) и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.6 и 2.23 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6927 vs 5618 баллов
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (834 и 921 см2)
Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 39 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen)
vs
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.23 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм
Площадь 834 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~72.8%
Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Черный, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 1024
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) +188%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Нет
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет -
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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