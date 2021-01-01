Modern 15 2021 (Ryzen) или Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen) Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.6 и 2.23 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6927 vs 5618 баллов

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (834 и 921 см2) Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Комплектуется на 13.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 39 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2.23 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм Площадь 834 см2 921 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~72.8% Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм Цвета Серебристый, Серий, Синий Черный, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Modern 15 2021 (Ryzen) н/д Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1560 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 448 1024 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU Modern 15 2021 (Ryzen) 1.108 терафлопс Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) +188% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Нет Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет - HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.