Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Батарея - 39 Вт*ч 52 Вт*ч 72.9 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.6 и 1.92 кг)

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 6118 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать HP Spectre x360 15 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 33.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 39 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.92 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 834 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.4% Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм Цвета Серебристый, Серий, Синий Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Modern 15 2021 (Ryzen 5000) н/д Spectre x360 15 400 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 52 Вт*ч 72.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 448 768 Блоки текстурирования (TMUs) 28 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 24 Производительность GPU Modern 15 2021 (Ryzen 5000) 1.108 терафлопс Spectre x360 15 +53% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.