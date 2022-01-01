Главная > Сравнение ноутбуков > Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или Spectre x360 15 – что лучше выбрать?

MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против HP Spectre x360 15

46 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
VS
59 из 100
HP Spectre x360 15
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.6 и 1.92 кг)
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 6118 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 33.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 39 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.6 кг 1.92 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм
Площадь 834 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 768
Блоки текстурирования (TMUs) 28 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 24
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
1.108 терафлопс
Spectre x360 15 +53%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или ASUS VivoBook S15 S533
4. MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или MSI Modern 14 2021 (Ryzen 5000)
5. MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) или ASUS VivoBook S15 S532
6. HP Spectre x360 15 или Apple MacBook Pro 16 (2021)
7. HP Spectre x360 15 или ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
8. HP Spectre x360 15 или HP Spectre x360 13 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 15 и MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры