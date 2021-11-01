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MSI Modern 15 2021 (Ryzen) против Delta 15 Advantage Edition

49 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
VS
74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
MSI Delta 15 Advantage Edition
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Экран 1920 x 1080
Батарея 82 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Modern 15 2021 (Ryzen) и Delta 15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 645-880% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (82 и 39 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 7089 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Modern 15 2021 (Ryzen)
vs
Delta 15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.6 кг 1.9 кг
Ширина 356.8 мм 357 мм
Высота 233.7 мм 247 мм
Толщина 18.9 мм 19 мм
Площадь 834 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~76.1%
Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 95-120 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 2250 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 10 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 160 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 2304
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Modern 15 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс
Delta 15 Advantage Edition +1173%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да

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