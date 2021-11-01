MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) против Acer Aspire 5 (A517-52)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
- Существенно легче – весит на 1310 граммов меньше (1.29 и 2.6 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5041 vs 2636 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (699 и 1064 см2)
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|2.6 кг
|Ширина
|319 мм
|403.5 мм
|Высота
|219 мм
|263.7 мм
|Толщина
|15.9 мм
|19.9 мм
|Площадь
|699 см2
|1064 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.3%
|~77.5%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1080:1
|892:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|59%
|Охват Adobe RGB
|-
|38%
|Время отклика
|34 мс
|11 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|307 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
4230
2670
Cinebench R23 (одноядерный)
1439
Cinebench R23 (многоядерный)
5041
2636
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.365 терафлопс
1.879 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|67.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 2.0
|3x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
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