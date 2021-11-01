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MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)

63 из 100
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
VS
52 из 100
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
Apple MacBook Air (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Plus Graphics G4
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) и Apple MacBook Air (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 235% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5041 vs 1506 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 699 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 14 2021 (11th Gen)
vs
MacBook Air (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.29 кг
Ширина 319 мм 304.1 мм
Высота 219 мм 212.4 мм
Толщина 15.9 мм 16.1 мм
Площадь 699 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~79.4%
Боковые рамки 4.6 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 8100 об/мин
Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1080:1 1300:1
Цветовой охват sRGB 97% 98.3%
Охват Adobe RGB - 64.2%
Время отклика 34 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 2.0 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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