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MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

56 из 100
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
VS
57 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.14 и 1.29 кг)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6666 vs 5041 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (67 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 699 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 14 2021 (11th Gen)
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.29 кг 1.14 кг
Ширина 319 мм 304.2 мм
Высота 219 мм 203 мм
Толщина 15.9 мм 13.9 мм
Площадь 699 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~78.9%
Боковые рамки 4.6 мм 4.9 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1080:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 34 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Prestige 14 2021 (11th Gen) +113%
2.365 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 2.0 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Да

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