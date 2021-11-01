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MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) против Dell XPS 15 9510 (2021)

56 из 100
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
VS
67 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.29 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (699 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
  • На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5041 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 14 2021 (11th Gen)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.81 кг
Ширина 319 мм 344.7 мм
Высота 219 мм 230 мм
Толщина 15.9 мм 18 мм
Площадь 699 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~89%
Боковые рамки 4.6 мм 4.3 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1080:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Время отклика 34 мс -
Максимальная яркость
Prestige 14 2021 (11th Gen)
300 нит
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 45 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 990 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1343 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 14 2021 (11th Gen)
2.365 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +133%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
USB-A 1x USB 2.0 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Да

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