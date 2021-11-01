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MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) против HP Spectre x360 15

56 из 100
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
VS
66 из 100
HP Spectre x360 15
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 14 2021 (11th Gen) и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.29 и 1.92 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (699 и 815 см2)
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Комплектуется на 20.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 5041 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 14 2021 (11th Gen)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.29 кг 1.92 кг
Ширина 319 мм 359.9 мм
Высота 219 мм 226.4 мм
Толщина 15.9 мм 19.9 мм
Площадь 699 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~82.4%
Боковые рамки 4.6 мм 7.3 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1080:1 -
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Время отклика 34 мс -
Максимальная яркость
Prestige 14 2021 (11th Gen)
300 нит
Spectre x360 15 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 14 2021 (11th Gen) +40%
2.365 терафлопс
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 2.0 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да

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