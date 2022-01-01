Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen) Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (82 и 76 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 172-235% больше FPS в играх

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 1.65 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 834 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~80.2% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров - 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB 100% 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Prestige 15 (12th Gen) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6800S 8GB TGP - 105 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1975 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Prestige 15 (12th Gen) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +313% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.