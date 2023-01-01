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MSI Prestige 15 (12th Gen) против Dell Alienware X16

55 из 100
MSI Prestige 15 (12th Gen)
VS
68 из 100
Dell Alienware X16
MSI Prestige 15 (12th Gen)
Dell Alienware X16
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 (12th Gen) и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen)
  • Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.69 и 2.72 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (834 и 1057 см2)
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 9062 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 (12th Gen)
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 1.69 кг 2.72 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 834 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~70.2%
Боковые рамки 5.7 мм 10.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 40.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Prestige 15 (12th Gen)
300 нит
Alienware X16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 100 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 280 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 4 нм
Частота GPU 1380 МГц -
Boost частота GPU 1560 МГц -
FLOPS 3.195 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Prestige 15 (12th Gen)
3.195 терафлопс
Alienware X16 +188%
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 89 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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