Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900HK Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen) Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.69 и 2.72 кг)

Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.69 и 2.72 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (834 и 1057 см2) Причины выбрать Dell Alienware X16 Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 9062 баллов

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 9062 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 2.72 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм Площадь 834 см2 1057 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~70.2% Боковые рамки 5.7 мм 10.1 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума 40.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 480 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Охват Adobe RGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Prestige 15 (12th Gen) 300 нит Alienware X16 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 280 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 4 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 9.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Prestige 15 (12th Gen) 3.195 терафлопс Alienware X16 +188% 9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 6000 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 89 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.