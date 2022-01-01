Главная > Сравнение ноутбуков > Prestige 15 (12th Gen) или Latitude 7530 – что лучше выбрать?

MSI Prestige 15 (12th Gen) против Dell Latitude 7530

53 из 100
MSI Prestige 15 (12th Gen)
VS
47 из 100
Dell Latitude 7530
MSI Prestige 15 (12th Gen)
Dell Latitude 7530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 (12th Gen) и Dell Latitude 7530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (82 и 41 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Latitude 7530
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.54 и 1.69 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 (12th Gen)
vs
Latitude 7530

Корпус

Вес 1.69 кг 1.54 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм
Площадь 834 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~81.7%
Боковые рамки 5.7 мм 6.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 100% -
Максимальная яркость
Prestige 15 (12th Gen)
300 нит
Latitude 7530 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Prestige 15 (12th Gen) +127%
3.195 терафлопс
Latitude 7530
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Prestige 15 (12th Gen) против MacBook Pro 16 (2021)
2. Prestige 15 (12th Gen) против Macbook Air (M1, 2020)
3. Prestige 15 (12th Gen) против XPS 15 9520 (2022)
4. Prestige 15 (12th Gen) против Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
5. Prestige 15 (12th Gen) против Prestige 14 Evo (12th Gen)
6. Latitude 7530 против MacBook Pro 14 (2021)
7. Latitude 7530 против Latitude 5520
8. Latitude 7530 против Latitude 9520 (2-in-1)
9. Latitude 7530 против Vostro 15 7510

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 7530 и MSI Prestige 15 (12th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры