Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.69 и 1.92 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (82 и 72.9 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Spectre x360 15 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 1.92 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 834 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.4% Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Максимальная яркость Prestige 15 (12th Gen) 300 нит Spectre x360 15 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 72.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 90 / 135 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Prestige 15 (12th Gen) +89% 3.195 терафлопс Spectre x360 15 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.