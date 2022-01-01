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MSI Prestige 15 (12th Gen) против HP Spectre x360 15

52 из 100
MSI Prestige 15 (12th Gen)
VS
59 из 100
HP Spectre x360 15
MSI Prestige 15 (12th Gen)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 1165G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 (12th Gen) и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.69 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (82 и 72.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 (12th Gen)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.69 кг 1.92 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм
Площадь 834 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Максимальная яркость
Prestige 15 (12th Gen)
300 нит
Spectre x360 15 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц -
FLOPS 3.195 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Prestige 15 (12th Gen) +89%
3.195 терафлопс
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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