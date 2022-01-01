Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (82 и 52 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать MSI Prestige 14 Evo (12th Gen) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.29 и 1.69 кг)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (699 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 1.29 кг Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 319 x 219 x 15.9 мм Площадь 834 см2 699 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~77.3% Боковые рамки 5.7 мм 4.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Максимальная яркость Prestige 15 (12th Gen) 300 нит Prestige 14 Evo (12th Gen) 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 52 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Prestige 15 (12th Gen) 1527 Prestige 14 Evo (12th Gen) +2% 1552 Geekbench 5 (многоядерный) Prestige 15 (12th Gen) +1% 7038 Prestige 14 Evo (12th Gen) 6984

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Prestige 15 (12th Gen) +127% 3.195 терафлопс Prestige 14 Evo (12th Gen) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.