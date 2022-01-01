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MSI Prestige 15 (12th Gen) против Prestige 14 Evo (12th Gen)

52 из 100
MSI Prestige 15 (12th Gen)
VS
49 из 100
MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)
MSI Prestige 15 (12th Gen)
MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 (12th Gen) и Prestige 14 Evo (12th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 (12th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (82 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Prestige 14 Evo (12th Gen)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.29 и 1.69 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (699 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 (12th Gen)
vs
Prestige 14 Evo (12th Gen)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.29 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 18.9 мм 319 x 219 x 15.9 мм
Площадь 834 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~77.3%
Боковые рамки 5.7 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Prestige 15 (12th Gen) +127%
3.195 терафлопс
Prestige 14 Evo (12th Gen)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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