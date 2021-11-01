Prestige 15 2021 (11th Gen) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1195G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.69 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 66-90% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (100 и 82 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.69 кг 2.1 кг Размеры 357 x 234 x 17 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 835 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~86.2% Боковые рамки 5.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Prestige 15 2021 (11th Gen) н/д MacBook Pro 16 (2021) 1000 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 140 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 35 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 990 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1155 МГц 1278 МГц FLOPS 2.365 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Prestige 15 2021 (11th Gen) 2.365 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +120% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.