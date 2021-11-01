Главная > Сравнение ноутбуков > Prestige 15 2021 (11th Gen) или Creator 15 – что лучше выбрать?

MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) против Creator 15

57 из 100
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
VS
64 из 100
MSI Creator 15
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
MSI Creator 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) и Creator 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.69 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Creator 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 224-305% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7579 vs 4968 баллов
  • Комплектуется на 17.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 2021 (11th Gen)
vs
Creator 15

Корпус

Вес 1.69 кг 2.1 кг
Ширина 357 мм 358 мм
Высота 234 мм 248 мм
Толщина 17 мм 19.8 мм
Площадь 835 см2 888 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~75.6%
Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 90 Вт 180 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 990 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1567 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 15 2021 (11th Gen)
2.365 терафлопс
Creator 15 +407%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Нет Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. GS66 Stealth против Prestige 15 2021 (11th Gen)
2. MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Prestige 15 2021 (11th Gen)
3. Stealth 15M против Prestige 15 2021 (11th Gen)
4. ZenBook 14 UM425 против Prestige 15 2021 (11th Gen)
5. Prestige 14 2021 (11th Gen) против Prestige 15 2021 (11th Gen)
6. XPS 17 9700 против Creator 15
7. Alienware m15 R4 против Creator 15
8. Blade 15 Advanced Edition (2021) против Creator 15
9. Alpha 15 против Creator 15
10. Inspiron 15 5505 против Creator 15

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Creator 15 и Prestige 15 2021 (11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры