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MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) против GS66 Stealth

57 из 100
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
VS
69 из 100
MSI GS66 Stealth
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
MSI GS66 Stealth
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) и GS66 Stealth от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.69 и 2.17 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI GS66 Stealth
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 224-305% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7192 vs 4968 баллов
  • Комплектуется на 17.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 2021 (11th Gen)
vs
GS66 Stealth

Корпус

Вес 1.69 кг 2.17 кг
Ширина 357 мм 358 мм
Высота 234 мм 248 мм
Толщина 17 мм 19.8 мм
Площадь 835 см2 888 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~75.6%
Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 3
Скорость куллера - 6600 об/мин
Уровень шума - 58 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 90 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 885 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 990 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1567 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 15 2021 (11th Gen)
2.365 терафлопс
GS66 Stealth +407%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Нет Да

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