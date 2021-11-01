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MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) против Modern 15 2021 (Ryzen)

57 из 100
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
VS
49 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
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Экран 1920 x 1080
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) и Modern 15 2021 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (82 и 39 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7089 vs 4968 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 2021 (11th Gen)
vs
Modern 15 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.6 кг
Ширина 357 мм 356.8 мм
Высота 234 мм 233.7 мм
Толщина 17 мм 18.9 мм
Площадь 835 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.5%
Боковые рамки 5.8 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 990 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Prestige 15 2021 (11th Gen) +113%
2.365 терафлопс
Modern 15 2021 (Ryzen)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Нет Да

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