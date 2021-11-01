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MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) против Prestige 14 2021 (11th Gen)

57 из 100
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
VS
56 из 100
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 2021 (11th Gen) и Prestige 14 2021 (11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 2021 (11th Gen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (82 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать MSI Prestige 14 2021 (11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.29 и 1.69 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (699 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 2021 (11th Gen)
vs
Prestige 14 2021 (11th Gen)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.29 кг
Ширина 357 мм 319 мм
Высота 234 мм 219 мм
Толщина 17 мм 15.9 мм
Площадь 835 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~77.3%
Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1080:1
Цветовой охват sRGB 100% 97%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 35 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 990 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 15 2021 (11th Gen)
2.365 терафлопс
Prestige 14 2021 (11th Gen)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 2.0
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Нет Нет

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