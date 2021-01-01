Главная > Сравнение ноутбуков > Prestige 15 A11X или Aspire 5 (A514-54) – что лучше выбрать?

MSI Prestige 15 A11X против Acer Aspire 5 (A514-54)

58 из 100
MSI Prestige 15 A11X
VS
52 из 100
Acer Aspire 5 (A514-54)
MSI Prestige 15 A11X
Acer Aspire 5 (A514-54)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 A11X и Acer Aspire 5 (A514-54) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 A11X
  • На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5107 vs 2432 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (82 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.45 и 1.69 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (731 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 A11X
vs
Aspire 5 (A514-54)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.45 кг
Ширина 356.8 мм 328 мм
Высота 233.7 мм 223 мм
Толщина 16.9-18.9 мм 17.9 мм
Площадь 834 см2 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~73.8%
Боковые рамки 5.7 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1060:1
Цветовой охват sRGB 100% 57.1%
Охват Adobe RGB - 39.6%
Охват DCI-P3 - 40.7%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Prestige 15 A11X
2.822 терафлопс
Aspire 5 (A514-54)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs MSI Prestige 15 A11X
2. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs MSI Prestige 15 A11X
3. ASUS VivoBook S15 S533 vs Acer Aspire 5 (A514-54)
4. Acer Spin 3 (SP313-51N) vs Aspire 5 (A514-54)
5. Dell Inspiron 15 5505 vs Acer Aspire 5 (A514-54)
6. ASUS VivoBook 15 M513 vs Acer Aspire 5 (A514-54)
7. Acer Swift 3 (SF313-53) vs Aspire 5 (A514-54)
8. Acer Spin 5 (SP513-55N) vs Aspire 5 (A514-54)
9. Acer Swift 3 (SF314-59) vs Aspire 5 (A514-54)
10. Dell Inspiron 15 5502 vs Acer Aspire 5 (A514-54)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 5 (A514-54) и MSI Prestige 15 A11X – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры