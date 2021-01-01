Главная > Сравнение ноутбуков > Prestige 15 A11X (2021) или ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) – что лучше выбрать?

MSI Prestige 15 A11X (2021) против Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)

56 из 100
MSI Prestige 15 A11X (2021)
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
MSI Prestige 15 A11X (2021)
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Prestige 15 A11X (2021) и Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Prestige 15 A11X (2021)
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (82 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5109 vs 4660 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Prestige 15 A11X (2021)
vs
ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.69 кг 1.7 кг
Размеры 356.8 x 233.7 x 16.9-18.9 мм 365 x 240 x 18.9 мм
Площадь 834 см2 876 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~76.6%
Боковые рамки 5.7 мм 9.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 60.2%
Охват Adobe RGB - 41.6%
Охват DCI-P3 - 40.3%
Время отклика - 37 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Prestige 15 A11X (2021)
2.822 терафлопс
ThinkPad E15 Gen 3 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Prestige 15 A11X (2021) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Prestige 15 A11X (2021) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. MSI Prestige 15 A11X (2021) или Dell XPS 15 9510 (2021)
4. MSI Prestige 15 A11X (2021) или MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
5. MSI Prestige 15 A11X (2021) или Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
6. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) или Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
8. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
9. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
10. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) и MSI Prestige 15 A11X (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры