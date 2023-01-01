Главная > Сравнение ноутбуков > Pulse 15 (2023) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

MSI Pulse 15 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

67 из 100
MSI Pulse 15 (2023)
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
MSI Pulse 15 (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор
Графика
Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse 15 (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse 15 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 123-167% больше FPS в играх
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16544 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse 15 (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.1 кг
Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 930 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~86.2%
Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц -
Ядер 10 (6P + 4E) 10 (8P + 2E)
Потоков 16 10
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Pulse 15 (2023) +223%
16.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Pulse 15 (2023) против Dell XPS 15 9520 (2022)
2. MSI Pulse 15 (2023) против Sword 15 (2022)
3. MSI Pulse 15 (2023) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
4. MSI Pulse 15 (2023) против Cyborg 15
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Pro 14 (2021)
6. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Air (M2, 2022)
7. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Dell XPS 17 9720 (2022)
8. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Pro 15 (2019)
9. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Pro 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и MSI Pulse 15 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры