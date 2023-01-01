MSI Pulse 15 (2023) против Gigabyte G5 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
63
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
59
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
54
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
70
Оценка NanoReview
58
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Pulse 15 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
- Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (90 и 54 Вт*ч)
- На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15792 vs 9892 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Gigabyte G5 (2023)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (857 и 930 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.9 кг
|Размеры
|359 x 259 x 26.9 мм
|360 x 238 x 22.7 мм
|Площадь
|930 см2
|857 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~78.3%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|-
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|150 / 180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pulse 15 (2023) +11%
1827
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
Pulse 15 (2023) +38%
11769
8551
Cinebench R23 (одноядерный)
Pulse 15 (2023) +18%
1873
1593
Cinebench R23 (многоядерный)
Pulse 15 (2023) +60%
15792
9892
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1635 МГц
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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