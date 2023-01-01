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MSI Pulse 15 (2023) против Lenovo LOQ 15IRH8

67 из 100
MSI Pulse 15 (2023)
VS
54 из 100
Lenovo LOQ 15IRH8
MSI Pulse 15 (2023)
Lenovo LOQ 15IRH8
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse 15 (2023) и Lenovo LOQ 15IRH8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15792 vs 10186 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (90 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo LOQ 15IRH8
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse 15 (2023)
vs
LOQ 15IRH8

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм
Площадь 930 см2 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~70.5%
Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Максимальная яркость
Pulse 15 (2023)
н/д
LOQ 15IRH8
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 130 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pulse 15 (2023) +9%
1827
LOQ 15IRH8
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
Pulse 15 (2023) +35%
11769
LOQ 15IRH8
8730
Cinebench R23 (одноядерный)
Pulse 15 (2023) +14%
1873
LOQ 15IRH8
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
Pulse 15 (2023) +55%
15792
LOQ 15IRH8
10186
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Pulse 15 (2023) +136%
16.8 терафлопс
LOQ 15IRH8
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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