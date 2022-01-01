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MSI Pulse GL66 (2022) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

67 из 100
MSI Pulse GL66 (2022)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
MSI Pulse GL66 (2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Батарея 76 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse GL66 (2022) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse GL66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16969 vs 13242 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.65 и 2.25 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (76 и 53.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 92% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 260 нит
  • Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (708 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse GL66 (2022)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.25 кг 1.65 кг
Размеры 359 x 259 x 23.9 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 930 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~80.2%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.9 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1908:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 58.4% 99.9%
Охват Adobe RGB 40.3% 85.5%
Охват DCI-P3 39% 97.4%
Время отклика 33 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 745 граммов 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1305 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 2000 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 120 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Pulse GL66 (2022) +11%
12.6 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79.8 дБ 80 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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