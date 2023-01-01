Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 53.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 13620H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Pulse GL66 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16285 vs 10245 баллов

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16285 vs 10245 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать MSI Cyborg 15 Легче – весит на 270 граммов меньше (1.98 и 2.25 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.98 и 2.25 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.98 кг Размеры 359 x 259 x 23.9 мм 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм Площадь 930 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~74.6% Боковые рамки 6.8 мм 7 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1908:1 - Цветовой охват sRGB 58.4% - Охват Adobe RGB 40.3% - Охват DCI-P3 39% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость Pulse GL66 (2022) +4% 260 нит Cyborg 15 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 53.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 745 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 105 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1305 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1223 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Pulse GL66 (2022) +151% 12.6 терафлопс Cyborg 15 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79.8 дБ -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.