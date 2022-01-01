Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Pulse GL66 (2022) На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16969 vs 7496 баллов

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.25 и 2.38 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать MSI GE66 Raider Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.38 кг Размеры 359 x 259 x 23.9 мм 358 x 267 x 23.4 мм Площадь 930 см2 956 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~70.2% Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1908:1 - Цветовой охват sRGB 58.4% - Охват Adobe RGB 40.3% - Охват DCI-P3 39% - Время отклика 33 мс 3 мс Максимальная яркость Pulse GL66 (2022) 260 нит GE66 Raider н/д

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 745 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 105 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1305 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1802 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Pulse GL66 (2022) 12.6 терафлопс GE66 Raider +10% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.