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MSI Pulse GL76 (2022) против Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

66 из 100
MSI Pulse GL76 (2022)
VS
76 из 100
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
MSI Pulse GL76 (2022)
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
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Экран 1920 x 1080
Батарея 90 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 12900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse GL76 (2022) и Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.4 и 2.66 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20063 vs 18556 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (917 и 1087 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse GL76 (2022)
vs
ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

Корпус

Вес 2.66 кг 2.4 кг
Размеры 398 x 273 x 24.2 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 1087 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~73.2%
Боковые рамки 7.5 мм 4.3 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод - Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 100 / 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pulse GL76 (2022)
7.46 терафлопс
ROG Strix Scar 15 G533 (2022) +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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