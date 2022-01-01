Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022) На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18556 vs 10233 баллов

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1087 и 1178 см2) Причины выбрать Dell Alienware m17 R4 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.5 и 2.66 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (86 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.66 кг 2.5 кг Размеры 398 x 273 x 24.2 мм 399.8 x 294.6 x 16.9-22 мм Площадь 1087 см2 1178 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~70% Боковые рамки 7.5 мм 8.4 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод - Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Pulse GL76 (2022) н/д Alienware m17 R4 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 1300 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 130 Вт Nvidia Optimus - Нет, прямое подключение Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Pulse GL76 (2022) 7.46 терафлопс Alienware m17 R4 +85% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 87 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.4 x 7.8 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.