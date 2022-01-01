Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 2560 x 1440 (240 Hz) 3840 x 2160 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022) На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17454 vs 12430 баллов Причины выбрать MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (2.1 и 2.66 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (889 и 1087 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.66 кг 2.1 кг Размеры 398 x 273 x 24.2 мм 358.3 x 248 x 19.8 мм Площадь 1087 см2 889 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~75.5% Боковые рамки 7.5 мм 6.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) 2560 x 1440 (240 Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод - Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Pulse GL76 (2022) н/д GS66 Stealth (11th Gen Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 105 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1567 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Pulse GL76 (2022) 8.7 терафлопс GS66 Stealth (11th Gen Intel) +38% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Nahimic 3 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.