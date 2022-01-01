Главная > Сравнение ноутбуков > Pulse GL76 (2022) или Katana GF76 – что лучше выбрать?

MSI Pulse GL76 (2022) против Katana GF76

66 из 100
MSI Pulse GL76 (2022)
VS
65 из 100
MSI Katana GF76
MSI Pulse GL76 (2022)
MSI Katana GF76
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Pulse GL76 (2022) и Katana GF76 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022)
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18556 vs 12921 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pulse GL76 (2022)
vs
Katana GF76

Корпус

Вес 2.66 кг 2.6 кг
Размеры 398 x 273 x 24.2 мм 398 x 273 x 25.2 мм
Площадь 1087 см2 1087 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~75.9%
Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод - Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 59.5%
Охват Adobe RGB - 41.1%
Охват DCI-P3 - 39.8%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость
Pulse GL76 (2022)
н/д
Katana GF76
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства - 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +41%
12422
Katana GF76
8793
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pulse GL76 (2022) +44%
18556
Katana GF76
12921

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1500 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Pulse GL76 (2022) +21%
7.46 терафлопс
Katana GF76
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Pulse GL76 (2022) против GP76 Leopard
2. MSI Pulse GL76 (2022) против HP Omen 17 (2021)
3. MSI Pulse GL76 (2022) против Raider GE76 (2022)
4. MSI Pulse GL76 (2022) против GE76 Raider
5. MSI Pulse GL76 (2022) против GL76 Pulse
6. MSI Katana GF76 против GS66 Stealth (11th Gen Intel)
7. MSI Katana GF76 против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
8. MSI Katana GF76 против GP66 Leopard
9. MSI Katana GF76 против Acer Predator Triton 500 SE
10. MSI Katana GF76 против GF65 Thin

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Katana GF76 и Pulse GL76 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры