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MSI Raider GE66 (2022) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

72 из 100
MSI Raider GE66 (2022)
VS
73 из 100
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
MSI Raider GE66 (2022)
Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
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Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE66 (2022) и Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17191 vs 12594 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.9 и 2.38 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (863 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE66 (2022)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Корпус

Вес 2.38 кг 1.9 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 956 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~77.8%
Боковые рамки 6.3 мм 4.8 мм
Цвета Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1425 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 13.3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 176 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Raider GE66 (2022) +47%
19.6 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
13.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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