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MSI Raider GE66 (2022) против Asus ROG Zephyrus M16

72 из 100
MSI Raider GE66 (2022)
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
MSI Raider GE66 (2022)
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE66 (2022) и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17191 vs 11968 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.9 и 2.38 кг)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (863 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE66 (2022)
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.38 кг 1.9 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 956 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~86%
Боковые рамки 6.3 мм 5.2 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 140 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 550 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1350 МГц
Boost частота GPU - 1598 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 176 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Raider GE66 (2022) +139%
19.6 терафлопс
ROG Zephyrus M16
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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