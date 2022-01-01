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MSI Raider GE66 (2022) против HP Omen 15 (2021 AMD)

75 из 100
MSI Raider GE66 (2022)
VS
61 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
MSI Raider GE66 (2022)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE66 (2022) и HP Omen 15 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18382 vs 10349 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (858 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE66 (2022)
vs
Omen 15 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.46 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Площадь 956 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~78.2%
Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150-195 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 915 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1590 МГц
FLOPS - 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Raider GE66 (2022)
н/д
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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