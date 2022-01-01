Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.38 и 2.5 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17191 vs 13265 баллов Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2.5 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 956 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~78.7% Боковые рамки 6.3 мм 6.8 мм Цвета Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Raider GE66 (2022) н/д Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB TGP 150 Вт - Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 1489 МГц Boost частота GPU - 2250 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 160 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 176 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64 Производительность GPU Raider GE66 (2022) +39% 19.6 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 - Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.