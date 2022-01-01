Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE67 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24209 vs 16958 баллов

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.4 и 2.9 кг)

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (917 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.4 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 1127 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~59.5% ~73.2% Боковые рамки 25.8 мм 4.3 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума 57.4 дБ 39.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 300 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 89.7% 100% Охват Adobe RGB 75.2% 75.3% Охват DCI-P3 71.7% - Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Raider GE67 350 нит ROG Strix Scar 15 G533 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 100 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 1356 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 150 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 176 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Raider GE67 +42% 19.6 терафлопс ROG Strix Scar 15 G533 (2022) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84 дБ 80.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 13.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.