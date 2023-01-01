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MSI Raider GE67 против Asus TUF Gaming A17 (2023)

73 из 100
MSI Raider GE67
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming A17 (2023)
MSI Raider GE67
Asus TUF Gaming A17 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE67 и Asus TUF Gaming A17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (2.38 и 2.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 16273 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (956 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2023)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE67
vs
TUF Gaming A17 (2023)

Корпус

Вес 2.38 кг 2.6 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 956 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~79.3%
Боковые рамки 6.3 мм 5.5 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 89.7% 62.5%
Охват Adobe RGB 75.2% 47.3%
Охват DCI-P3 71.7% 100%
Время отклика 1 мс 7 мс
Максимальная яркость
Raider GE67 +40%
350 нит
TUF Gaming A17 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 1356 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 8
Потоков 24 16
L3-кэш 25 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
FLOPS 19.6 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 96 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 176 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Raider GE67 +113%
19.6 терафлопс
TUF Gaming A17 (2023)
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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