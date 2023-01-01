Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE67 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Легче – весит на 220 граммов меньше (2.38 и 2.6 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (2.38 и 2.6 кг) Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 16273 баллов

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 16273 баллов Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (956 и 1040 см2) Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2023) Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2.6 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм Площадь 956 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~79.3% Боковые рамки 6.3 мм 5.5 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 89.7% 62.5% Охват Adobe RGB 75.2% 47.3% Охват DCI-P3 71.7% 100% Время отклика 1 мс 7 мс Максимальная яркость Raider GE67 +40% 350 нит TUF Gaming A17 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 330 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 1356 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 150 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 19.6 терафлопс 9.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 96 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Raider GE67 +113% 19.6 терафлопс TUF Gaming A17 (2023) 9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.