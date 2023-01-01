MSI Raider GE67 против Dell Alienware m16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
86
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
88
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
66
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
73
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Raider GE67
- Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (2.38 и 3 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 86 Вт*ч)
- На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (956 и 1069 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|3 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
|Площадь
|956 см2
|1069 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~69.4%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|12.1 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|57.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|89.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|75.2%
|-
|Охват DCI-P3
|71.7%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|300 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|1356 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|25 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1846
Alienware m16 +5%
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
14745
Alienware m16 +4%
15343
Cinebench R23 (одноядерный)
1879
Cinebench R23 (многоядерный)
20797
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|150 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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