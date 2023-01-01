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MSI Raider GE67 против Dell Alienware X16

73 из 100
MSI Raider GE67
VS
68 из 100
Dell Alienware X16
MSI Raider GE67
Dell Alienware X16
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE67 и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (2.38 и 2.72 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 16278 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (956 и 1057 см2)
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE67
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 2.38 кг 2.72 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 956 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~70.2%
Боковые рамки 6.3 мм 10.1 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 89.7% -
Охват Adobe RGB 75.2% -
Охват DCI-P3 71.7% 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость
Raider GE67 +17%
350 нит
Alienware X16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1356 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 24 16
L3-кэш 25 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Raider GE67 +3%
1846
Alienware X16
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE67 +38%
14745
Alienware X16
10678
Cinebench R23 (одноядерный)
Raider GE67 +1%
1879
Alienware X16
1866
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE67 +28%
20797
Alienware X16
16278
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
FLOPS 19.6 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 96 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 176 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Raider GE67 +113%
19.6 терафлопс
Alienware X16
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.4
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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