Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE67 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч) На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 12314 баллов

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 12314 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.84 и 2.38 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.84 и 2.38 кг) Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (792 и 956 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 1.84 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм Площадь 956 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~89% Боковые рамки 6.3 мм 4.2 мм Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57.4 дБ 44.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 89.7% 100% Охват Adobe RGB 75.2% - Охват DCI-P3 71.7% - Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Raider GE67 350 нит XPS 15 9520 (2022) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 1356 граммов 429 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 150 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 938 МГц Boost частота GPU - 1223 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Raider GE67 +291% 19.6 терафлопс XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84 дБ 83.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.