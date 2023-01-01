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MSI Raider GE67 против Dell XPS 15 9520 (2022)

73 из 100
MSI Raider GE67
VS
60 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
MSI Raider GE67
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE67 и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 12314 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.84 и 2.38 кг)
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (792 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE67
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 2.38 кг 1.84 кг
Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм
Площадь 956 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~89%
Боковые рамки 6.3 мм 4.2 мм
Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57.4 дБ 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 89.7% 100%
Охват Adobe RGB 75.2% -
Охват DCI-P3 71.7% -
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость
Raider GE67
350 нит
XPS 15 9520 (2022) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 1356 граммов 429 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 24 16
L3-кэш 25 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE67 +42%
14745
XPS 15 9520 (2022)
10419
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE67 +69%
20797
XPS 15 9520 (2022)
12314
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 938 МГц
Boost частота GPU - 1223 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 176 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
Raider GE67 +291%
19.6 терафлопс
XPS 15 9520 (2022)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84 дБ 83.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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