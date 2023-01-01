Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE67 Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 10112 баллов

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20797 vs 10112 баллов Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.38 кг 2.4 кг Размеры 358 x 267 x 23.4 мм 358.8 x 262.3 x 19.99 мм Площадь 956 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~71.3% Боковые рамки 6.3 мм 6.7 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 89.7% 100% Охват Adobe RGB 75.2% - Охват DCI-P3 71.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Raider GE67 +17% 350 нит Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 1356 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 150 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 176 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Raider GE67 +175% 19.6 терафлопс Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.