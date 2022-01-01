MSI Raider GE67 против Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Raider GE67
- Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.38 и 2.5 кг)
- На 86% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23568 vs 12651 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.38 кг
|2.5 кг
|Размеры
|358 x 267 x 23.4 мм
|356 x 261 x 20.1-23.5 мм
|Площадь
|956 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~79.9%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|57.4 дБ
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|89.7%
|94%
|Охват Adobe RGB
|75.2%
|73%
|Охват DCI-P3
|71.7%
|70.2%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|1356 граммов
|870 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|24
|16
|L3-кэш
|25 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Raider GE67 +24%
1846
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE67 +93%
14745
Cinebench R23 (одноядерный)
Raider GE67 +26%
1872
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE67 +86%
23568
12651
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|150 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1802 МГц
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84 дБ
|87 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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