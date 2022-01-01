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MSI Raider GE67 против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

76 из 100
MSI Raider GE67
VS
71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
MSI Raider GE67
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE67 и Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.5 и 2.9 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (944 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE67
vs
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.5 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 1127 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~59.5% ~78.7%
Боковые рамки 25.8 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт -
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 1489 МГц
Boost частота GPU - 2250 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 160 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2304
Блоки текстурирования (TMUs) 176 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64
Производительность GPU
Raider GE67 +39%
19.6 терафлопс
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 -
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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