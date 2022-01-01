Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE67 Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.5 и 2.9 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (944 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.5 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 1127 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~59.5% ~78.7% Боковые рамки 25.8 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Raider GE67 н/д Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB TGP 150 Вт - Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 1489 МГц Boost частота GPU - 2250 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 160 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2304 Блоки текстурирования (TMUs) 176 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64 Производительность GPU Raider GE67 +39% 19.6 терафлопс Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 - Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.