Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (1014 и 1313 см2) Причины выбрать Dell Alienware m18 Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг - Размеры 357 x 284 x 22.2-27.8 мм 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм Площадь 1014 см2 1313 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~71.6% Боковые рамки 6.2 мм 11.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 18 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 480 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 126 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Raider GE68 (2023) н/д Alienware m18 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 97 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 300 / 330 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц Ядер 16 (8P + 8E) 14 (6P + 8E) Потоков 24 20 L3-кэш 30 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (16EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Raider GE68 (2023) 1934 Alienware m18 +2% 1981 Geekbench 5 (многоядерный) Raider GE68 (2023) +2% 15825 Alienware m18 15579 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 115 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Raider GE68 (2023) +95% 16.8 терафлопс Alienware m18 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.